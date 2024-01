Die Ticketpreise für den Super Bowl sind in diesem Jahr so teuer wie noch nie.

Wer sich am 11. Februar den Super Bowl zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers live vor Ort anschauen will, muss tief ins Portemonnaie greifen. Ein Platz im Stadion der Raiders in Las Vegas kostet nämlich zwischen 6000 und 44'000 Dollar. Im Schnitt ist das Ticket 10'000 Dollar teuer.

Das übersteigt alle bisher gekannten Dimensionen. Lag der Preis bei der ersten Austragung des Mega-Events 1967 noch bei 12 Dollar (inflationsbereinigt ca. 100 Dollar), ist die Erhöhung auch im Vergleich zu 2023 frappant. Die Tickets sind um 40 Prozent teurer geworden.

Swift-Manie lässt Preise explodieren

Grund für die Preisexplosion dürfte die hohe Nachfrage sein. Die Austragung im Vergnügungsparadies Las Vegas trägt dazu ebenso bei wie der hohe Celebrity-Faktor: Zusätzlich zu den sonst schon jährlich anwesenden Berühmtheiten hoffen viele US-Amerikaner, dass Taylor Swift ihre Aufwartung macht. Die Freundin von Kansas-City-Star Travis Kelce war zuletzt häufig in Football-Stadien zu sehen.

Ob die Sängerin tatsächlich in Las Vegas dabei sein wird, ist indes noch nicht sicher. Nur 24 Stunden vor Anpfiff gibt sie ein Konzert in Tokio, danach geht es auf ihrer Tour weiter nach Australien. Nur schon die Möglichkeit eines Besuchs der milliardenschweren 34-Jährigen treibt jedoch die Ticketpreise für den grössten Sportanlass der USA auf dem Zweitmarkt weiter in die Höhe.

Die NFL hat wohl kein Interesse daran, etwas dagegen zu unternehmen. Der Swift-Hype bringt der Liga immer mehr Aufmerksamkeit und damit neues Vermarktungspotenzial in dreistelliger Millionenhöhe.