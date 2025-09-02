Als NFL-Headcoach gewann er 6 Mal den Super Bowl. Nun kassierte Bill Belichick als College-Trainer eine 14:48-Packung.

Legende: Erlebte einen Abend zum Vergessen Bill Belichick. imago images/Imagn Images

Als Heilsbringer wurde Bill Belichick an die University of North Carolina in Chapel Hill geholt, doch die Premiere des 6-fachen Super-Bowl-Champions ging gründlich schief. Beim Debüt des langjährigen NFL-Headcoachs der New England Patriots gingen die Tar Heels gegen die TCU Horned Frogs aus Fort Worth (Texas) mit 14:48 unter.

«Sie haben uns ausgespielt und ausgecoacht, sie waren einfach besser als wir», sagte Belichick, der für sein Engagement 30 Millionen Dollar erhalten soll, ernüchtert. «Wir sind eigentlich besser, aber wir müssen es zeigen und beweisen. Niemand wird es für uns tun. Wir müssen es selbst tun.»

Erfolgreichster NFL-Coach

Im vergangenen Dezember hatte die University of North Carolina den 73-Jährigen engagiert. Zuvor waren dessen Hoffnungen auf ein neues NFL-Engagement zerplatzt.

Belichick hatte von 2000 bis 2024 als Cheftrainer der Patriots grosse Erfolge gefeiert. Mit Quarterback Tom Brady holte er reihenweise Titel in der National Football League. Kein Headcoach war in der langen Geschichte der Liga erfolgreicher.