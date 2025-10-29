Der 25-jährige Star der Detroit Lions wird für seine Dienste künftig fürstlich entlöhnt.

Legende: Dürfte noch lange in Detroit bleiben Aidan Hutchinson. Michael Owens/Getty Images

Zahltag für Aidan Hutchinson: Die Detroit Lions aus der NFL haben sich mit dem Defensive End auf einen neuen Vierjahresvertrag geeinigt. Das gab Mike McCartney, Agent des 25-Jährigen, bei X bekannt. Hutchinson, Urenkel eines Schweizers, soll für seine Unterschrift bis zu 180 Millionen Dollar erhalten – 141 sind angeblich garantiert. Das berichten ESPN und NFL-Insider Ian Rapoport.

Deshalb ist Hutchinson Detroit so viel wert

Hutchinson war im Draft 2022 an 2. Stelle von den Lions ausgewählt worden. Nachdem er einen Grossteil der vergangenen Saison wegen eines Schien- und Wadenbeinbruchs verpasst hatte, verbuchte Hutchinson in der laufenden Spielzeit in 7 Spielen 6 Sacks und 4 erzwungene Fumbles.

Vor dem Schlüsselspieler der Lions, der in der NFL neben der US-Flagge auch mit dem Schweizerkreuz auf dem Helm aufläuft, hatten in dieser Saison bereits die prominenten Defensive Ends Micah Parsons (Green Bay Packers), T.J. Watt (Pittsburgh Steelers), Myles Garrett (Cleveland Browns), Danielle Hunter (Houston Texans) und Maxx Crosby (Las Vegas Raiders) ihre Verträge verlängert.