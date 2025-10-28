Nach einem ungewöhnlichen Fehlstart hat Patrick Mahomes aufgedreht und seine Kansas City Chiefs zum nächsten überzeugenden Sieg geführt.

Der vierfache Super-Bowl-Champion Kansas City hat die Washington Commanders im Monday-Night-Game 28:7 geschlagen, Quarterback Patrick Mahomes gelangen drei Touchdowns und 299 Yards Raumgewinn.

Dabei hatte das Spiel mit Problemen begonnen. Mahomes unterliefen zum ersten Mal in seiner Karriere Interceptions in den ersten beiden Drives. «Sie hatten zu Beginn mehr Energie als wir», sagte der Starspieler über den Gegner. Dies habe sich in der zweiten Halbzeit geändert: «Wir haben auf einem höheren Niveau gespielt, den Ball nicht verloren und unsere Verteidigung stand stark.»

Kelce stellt Klubrekord ein

Travis Kelce gelang gegen Washington der 83. Touchdown seiner Karriere, damit stellte der Tight End den Klubrekord von Running Back Priest Holmes ein. Kelce, Verlobter von Pop-Superstar Taylor Swift, sei der «wahre Chef der Chiefs», sagte Mahomes: «Er ist der Typ, der vor mir hier war, der die Kultur prägt. Er ist der Typ, der früh im Spiel ist, spät im Spiel ist und der Anführer dieses Teams ist.» Nun gehe es darum, den Rekord auch zu brechen.

Die Chiefs verbesserten ihre Bilanz auf 5:3 und sind hinter den Denver Broncos (6:2) und Los Angeles Chargers (5:3) Dritter der AFC West. Die Commanders stehen bei 3:5.