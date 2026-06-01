Die Los Angeles Rams verstärken ihre Verteidigung mit dem besten Defensivspieler der letzten Saison: Myles Garrett.

Legende: Trägt ab sofort nicht mehr das Trikot der Browns Myles Garret. Imago/Icon Sportswire

Die NFL befindet sich aktuell in der Sommerpause. Um Siege wird erst ab September wieder gekämpft – und doch sorgt die beste American-Football-Liga der Welt auch jetzt für Schlagzeilen. Am Montag kam nämlich ein Spielertausch zwischen den Los Angeles Rams und den Cleveland Browns ans Tageslicht, der es in sich hat.

Die Rams erwarben den amtierenden NFL-Verteidiger des Jahres, Myles Garrett, im Tausch für Youngster Jared Verse, einen Erstrundenpick im nächstjährigen Draft sowie weitere Draftpicks. Es ist einer der grössten Defensiv-Trades in der Geschichte der NFL.

«Win now» vs. Zukunft

Mit Garrett steigen die Rams zu einem der ganz grossen Favoriten auf den nächsten Super Bowl auf. Der 30-Jährige stellte in der letzten Saison mit 23 Sacks einen neuen Rekord auf. In den letzten fünf Jahren wurde der «Defensive End» zudem immer ins Team der Saison gewählt.

Auf der anderen Seite investieren die Browns, die aktuell keineswegs zu den Titelfavoriten gehören, in ihre Zukunft. Mit Verse wechselt einer der vielversprechendsten Verteidiger nach Cleveland.