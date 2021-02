The GOAT vs. the Kid: Super Bowl als Duell der Generationen

Legende: Duellieren sich im Super Bowl Tom Brady und Patrick Mahomes. imago images

Mit dem 31:26-Erfolg im Conference Final bei den Green Bay Packers hat Tom Brady die Geschichtsbücher erneut um ein paar Seiten erweitert. Zum 10. Mal steht der 43 Jahre alte Ausnahmekönner im Super Bowl, greift dort nach seinem 7. Titel. Zudem führte er erstmals in der NFL-Historie ein Heimteam in den grossen Final.

Bradys tolle Reise noch nicht am Ende

Diese neuen Meilensteine in seiner einzigartigen Karriere schaffte der GOAT (The Greatest Of All Times) in seiner 1. Saison bei den Tampa Bay Buccaneers. «Es war eine tolle Reise bis jetzt», sagte der Quarterback nach dem Einzug in den Super Bowl. Nach seinem Wechsel nach Florida im letzten Sommer, nach 2 Dekaden bei den New England Patriots, habe er es genossen, «jeden Tag zur Arbeit mit diesen Jungs zu kommen».

Bradys Reise geht in der Nacht auf Montag (Schweizer Zeit) mit dem Showdown gegen die Kansas City Chiefs im eigenen Stadion weiter. Mit einem Sieg könnte er seiner Karriere endgültig die Krone aufsetzen und die Buccaneers zum 2. Mal nach 2003 zur Vince Lombardi Trophy führen.

Gelingt Mahomes mit den Chiefs die Titelverteidigung?

Etwas dagegen hat Quarterback-Jungstar Patrick Mahomes mit seinen Chiefs. Der 25-Jährige ist gerade dabei, eine eigene Dynastie voller Rekorde aufzubauen und peilt mit dem Titelverteidiger seinen 2. Super-Bowl-Triumph in Folge an. «Wir fahren nach Tampa und werden versuchen, es zu wiederholen», sagte Mahomes nach dem souveränen 38:24 im Halbfinal gegen die Buffalo Bills.

Gegen einen der besten, wenn nicht den besten Quarterback aller Zeiten in seinem 150. Super Bowl anzutreten, wird eine grossartige Erfahrung für mich.

Mahomes, der 2020 einen 10-Jahres-Vertrag über 500 Millionen Dollar unterschrieben hat, führt die beste Offensive der Liga mit seinen Passempfängern Tyreek Hill und Travis Kelce an. Am Sonntag wartet nun eine ganz besondere Herausforderung auf ihn. «Gegen einen der besten, wenn nicht den besten Quarterback aller Zeiten in seinem 150. Super Bowl anzutreten, wird eine grossartige Erfahrung für mich», scherzte Mahomes.

In den direkten Duellen gegen Brady steht es 2:2, das bislang letzte Aufeinandertreffen vor 2 Monaten gewannen die Chiefs in Tampa 27:24. Brady hofft 19 Jahre nach seinem 1. Super Bowl auf eine Revanche. Damals war Mahomes gerade 6 Jahre alt.