Tampa Bay und Kansas City duellieren sich in der Nacht auf Montag im Super Bowl. Hier gibt es Fakten zum grossen Final.

Legende: Das Raymond James Stadium in Tampa ist bereit Es kann losgehen. Die Schriftzüge der Finalisten sind hinter den Endzonen angebracht. imago images

Favorit: Die Wettbüros favorisieren Kansas City, ihres Zeichens Titelverteidiger und bestes Team der Regular Season.

Halbfinals: Kansas City-Buffalo 38:24, Tampa Bay-Green Bay 31:26.

Direktduell in dieser Saison: Die Chiefs dominierten die Partie der Regular Season lange, liessen dann aber nach und siegten nur 27:24.

Offensive: Tampa Bays Quarterback Tom Brady hat diese Saison inkl. Playoffs fast 5500 Yards für 47 Touchdowns geworfen, allerdings wurden auch 15 seiner Pässe abgefangen. Die Bilanz seines Gegenübers Patrick Mahomes ist mit über 5300 Yards für 42 Touchdowns bei nur 6 Interceptions mit jener Bradys vergleichbar. Dazu kommen aber noch 328 erlaufene Yards (3 Touchdowns). Im Laufspiel haben die Chiefs die bessere Saisonbilanz (2036:1864 Yards).

Defensive: Die Verteidigung der Bucs liess in der Regular Season etwas weniger Punkte zu (355) als jene der Chiefs (362). Gegen Mahomes' flexibles Spiel stehen Devin White, Lavonte David und Co. jedoch vor einer grossen Herausforderung. Bei den Chiefs sind die statistisch besten Spieler (Daniel Sorensen, Tyrann Mathieu) nicht an der Scrimmage-Linie positioniert, sondern weiter hinten im Feld.

Einige Schlüsselspieler sehen Sie hier in der Galerie:

Bild 1 / 10 Legende: Mike Evans (Tampa Bay) Der 27-jährige Wide Receiver fing im Saisonverlauf (inkl. Playoffs) Pässe für 1179 Yards. 15 davon resultierten in Touchdowns. imago images Bild 2 / 10 Legende: Chris Godwin (Tampa Bay) Die Fangkünste des Wide Receivers brachten den Bucs 1063 Yards Raumgewinn und 8 Touchdowns ein. imago images Bild 3 / 10 Legende: Ronald Jones II (Tampa Bay) Der Runningback trug den Ball über 1056 Yards. Er erzielte dabei 7 Touchdowns. imago images Bild 4 / 10 Legende: Leonard Fournette (Tampa Bay) Der 26-jährige Runningback erlief sich 578 Yards zu insgesamt 8 Touchdowns. In der Postseason stach er Jones aus. imago images Bild 5 / 10 Legende: Devin White (Tampa Bay) Der 22-jährige Linebacker machte im Saisonverlauf 166 Tackles und konnte neunmal den gegnerischen Quarterback zu Fall bringen. imago images Bild 6 / 10 Legende: Travis Kelce (Kansas City) Der 31-jährige Tight End fing Pässe für herausragende 1643 Yards. Dabei erzielte er 14 Touchdowns. imago images Bild 7 / 10 Legende: Tyreek Hill (Kansas City) Ebenbürtig ist die Bilanz von Wide Receiver Tyreek Hill: 1558 Yards, 15 Touchdowns. imago images Bild 8 / 10 Legende: Clyde Edwards-Helaire (Kansas City) Der 21-jährige Runningback, hier bei der Ballübergabe durch Mahomes, war mit 810 Yards und 5 Touchdowns der beste Läufer der Chiefs. In den Playoffs wurde der Rookie aber von Darrel Williams übertrumpft. imago images Bild 9 / 10 Legende: Chris Jones (Kansas City) Der Defensive Tackle ist die gefährlichste Waffe der Chiefs an der Scrimmage-Linie. Dem 26-Jährigen gelang es am häufigsten, den gegnerischen Quarterback zu Fall zu bringen. imago images Bild 10 / 10 Legende: Tyrann Mathieu (Kansas City) Der 28-jährige Safety brachte 75 Tackles an und fing 7 Pässe zum Ballgewinn ab. imago images

Heimspiel: Die Buccaneers sind das erste NFL-Team, das im Super Bowl zuhause spielen kann. Dennoch gilt das Raymond James Stadium nicht als Heim-, sondern als neutrales Stadion.

Farben: Die Bucs hatten die Wahl und entschieden sich für weisse Trikots. Die Chiefs werden in Rot antreten.

Publikum: 22'000 Zuschauer sind im Stadion zugelassen. Darunter sind 7500 geimpfte Mitarbeiter/innen des Gesundheitswesens, die von der NFL Gratistickets erhalten haben. Weit über 100 Millionen werden die Partie weltweit am TV mitverfolgen.

Unparteiische: Mit Sarah Thomas wird erstmals eine Frau im Super-Bowl-Schiedsrichter-Team stehen.

Halbzeitshow: Hauptact ist der kanadische R&B/Hip-Hop-Sänger The Weeknd («Blinding Lights»). Wer sonst noch auftritt, wird geheim gehalten. Die Nationalhymne vor dem Spiel singen Jazmine Sullivan und Eric Church.

Haarpracht: Sollten die Frisuren der Kansas-City-Spieler etwas wild daherkommen, könnte das an einem Vorfall mit dem Team-Coiffeur liegen. Dieser hätte eigentlich 20 Chiefs-Akteure frisieren sollen, wurde aber gerade noch rechtzeitig positiv auf Corona getestet.

Werbung: Traditionell präsentieren grosse Firmen in den Super-Bowl-Werbepausen ihre neuesten Spots – zu horrenden Preisen. Immerhin: Mit 5,5 Millionen Dollar pro 30 Sekunden ist ein Werbeplatz heuer rund 100'000 Dollar billiger als letztes Jahr. Einige Konzerne verzichteten auf die Schaltung ihrer Spots und spendeten das Geld publicityträchtig an Programme zur Bekämpfung des Coronavirus.