Legende: Wird er tatsächlich zurückkehren? Sogar der Liga-Boss würde es nun begrüssen, wenn Colin Kaepernick wieder bei einem NFL-Team unterkommt. imago images

4 Jahre ist es her, seit Colin Kaepernick mit seinem berühmten Kniefall in der NFL in Ungnade gefallen war. Erst vor wenigen Wochen – nach der Ermordung des Afroamerikaners George Floyd und den Protesten im Kampf gegen Polizeigewalt und Rassismus – hatte sich Liga-Boss Roger Goodell entschuldigt.

Wenn er seine Karriere in der NFL fortsetzen möchte, braucht es ein Team, das ihn aufnimmt. Ich begrüsse das und unterstütze den Klub, der diesen Entscheid trifft.

«Wir lagen falsch», sagte er, ohne dabei Kaepernick zu erwähnen. Nun ging Goodell noch einen Schritt weiter. «Wenn er seine Karriere in der NFL fortsetzen möchte, braucht es ein Team, das ihn aufnimmt. Ich begrüsse das und unterstütze den Klub, der diesen Entscheid trifft», sagte Goodell dem TV-Sender ESPN.

Goodell hofft auf Hilfe und Unterstützung von Kaepernick

In Zukunft will Goodell Kaepernick auch in «schwierige Themen» ausserhalb des Spielfeldes einbinden. Dadurch erhoffe sich die NFL Hilfe und Unterstützung, um «bessere Entscheidungen zu den Dingen zu treffen, die in den Gemeinden getan werden müssen», sagte Goodell. «Ich hoffe, dass wir jetzt an einem Punkt angelangt sind, an dem sich jeder verpflichtet hat, langfristige und nachhaltige Veränderungen herbeizuführen».

4 Jahre bis zur Einsicht

Kapernick war 2016 der erste NFL-Profi, der bei der Nationalhymne kniete, um gegen Polizeigewalt gegen Schwarze und Rassismus zu demonstrieren. Goodell hatte damals gesagt, dass er Kaepernicks Handeln nicht unterstütze. Kurz darauf wurde sein Vertrag bei den San Francisco 49ers aufgelöst. Seither steht Kaepernick ohne Team da.