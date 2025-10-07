In der NFL müssen die Kansas City Chiefs schon die dritte Pleite im fünften Spiel einstecken.

Legende: Der entscheidende Moment kurz vor Schluss Jacksonville-Quarterback Trevor Lawrence gelingt ein Touchdown. Imago/ZUMA Press Wire

Die Kansas City Chiefs haben in der NFL nach einem bitteren Ende ihre 3. Saisonniederlage kassiert. Der Finalist der letzten Saison um Star-Quarterback Patrick Mahomes verlor bei den Jacksonville Jaguars mit 28:31 und unterlag dem Team aus Florida erstmals nach 16 Jahren. Jacksonvilles Quarterback Trevor Lawrence sorgte mit einem Touchdown 23 Sekunden vor Schluss für die Entscheidung.

Dabei war Lawrence nach dem Snap zunächst ins Straucheln geraten und auf den Rasen gefallen, doch schnell rappelte er sich wieder auf und rannte in die Endzone. «Panik, schiere Panik», habe er in dem Moment seines Sturzes gefühlt, sagte Lawrence: «Eigentlich wollte ich den Ball wegwerfen, um die Uhr anzuhalten, aber es war einfach niemand in meiner Nähe – also konnte ich den Touchdown erzielen.»

In der AFC West sind die Chiefs, bei denen Mahomes, Travis Kelce und Kareem Hunt für die Touchdowns sorgten, nur Dritter. Die Denver Broncos führen in der Division vor den Los Angeles Chargers. Jacksonville ist nach einem überraschend starken Saisonstart (4 Siege, 1 Niederlage) Zweiter der AFC South.