European League of Football

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Nicht mehr im Mercenaries-Kader Keelan Cole. Imago/Foot Bowl

Keelan Cole hätte die Helvetic Mercenaries auf ein neues Niveau bringen sollen, damit das in Wil beheimatete American-Football-Team in der European League of Football mithalten kann. Doch diese Woche trennten sich die Mercenaries vom NFL-gestählten Wide Receiver. Als Grund wurden Probleme mit dem Arbeitsvisum genannt.

Es ist nicht der einzige Wechsel im Team. Unter anderem verliessen auch Quarterback Isaiah Weed und Runningback Tyrelle Bovelle die Mannschaft. «Wir mussten uns schweren Herzens von mehreren Importspielern trennen», sagte Teambesitzer Sandro Moor dem Schweizer Football-Portal endzone.ch. «Wir können es uns nicht leisten, mit Spielern aufs Feld zu gehen, deren Visa nicht sauber geregelt sind.»

Trainer musste gehen

Headcoach Marcus Herford wurde entlassen. Nachfolger Joshua Fitzgerald muss nun mit mehreren Neuverpflichtungen ein neues Team aufbauen. Das tut Not: Die Mercenaries liegen bislang nach 6 Niederlagen (eine 7. Partie musste wegen fehlender Spieler gar verschoben werden) am Tabellenende der Division South.