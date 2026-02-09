Bild 1 von 9. Da ist das Ding! Quarterback Sam Darnold erobert mit den Seahawks die begehrte Vince-Lombardi-Trophäe. Der mehrmals als gescheitertes Talent verschriene 28-Jährige avanciert nun zum ersten Spieler auf seiner Position, der den Super Bowl gewinnt, nachdem er bereits für fünf Teams spielte.

Bildquelle: Reuters/Kyle Terada.

1 / 9