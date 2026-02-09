 Zum Inhalt springen

Gallery zum 60. Super Bowl «Fly-over», Dusche und Federer: Klicken Sie sich durch die Bilder

Der Super Bowl lieferte einmal mehr interessante Geschichten auf und neben dem Spielfeld. Klicken Sie sich durch die Gallery.

09.02.2026, 05:54

  • Bild 1 von 9. Da ist das Ding! Quarterback Sam Darnold erobert mit den Seahawks die begehrte Vince-Lombardi-Trophäe. Der mehrmals als gescheitertes Talent verschriene 28-Jährige avanciert nun zum ersten Spieler auf seiner Position, der den Super Bowl gewinnt, nachdem er bereits für fünf Teams spielte. Bildquelle: Reuters/Kyle Terada.
    Sportmoderatorin interviewt Spieler mit NFL-Trophäe auf dem Spielfeld.
  • Bild 2 von 9. «Star-Spangled Banner» vor dem Spiel. US-Sänger Charlie Puth singt vor dem Start der Partie die Nationalhymne der Vereinigten Staaten. Bildquelle: Imago Images/Icon Sportswire.
    Musiker spielt Keyboard und singt auf einem Sportfeld, Saxophonist daneben.
  • Bild 3 von 9. Der «Fly-over» – ein Must an jedem Super Bowl. Pünktlich zum letzten Vers der Nationalhymne fliegen Jets der US-Armee über das Stadion. Bildquelle: Reuters/Action Images.
    Kampfflugzeuge fliegen über ein vollbesetztes Stadion.
  • Bild 4 von 9. Auch der «Maestro» ist vor Ort. Am Super Bowl sind stets auch Stars aus aller Welt zugegen. In diesem Jahr wohnt auch Roger Federer dem Spektakel bei. Bildquelle: Getty Images/Ronald Martinez.
    Mann mit Sonnenbrille auf Fussballfeld am Stadionrand.
  • Bild 5 von 9. Die obligate Dusche. Wie es die Tradition will, wird der Cheftrainer des Siegerteams nach dem Super Bowl mit einem isotonischen Getränk geduscht. Dabei wird im Vorfeld immer über die Farbe gerätselt – in diesem Jahr gelb. Bildquelle: Imago Images/Icon Sportswire.
    Spieler übergiessen Trainer mit Getränk bei Siegesfeier.
  • Bild 6 von 9. Maye geht wiederholt zu Boden. Gleich 6 Mal schafft es die Defensive der Seahawks, Patriots-Quarterback Drake Maye zu sacken. Es ist eine der Geschichten des 60. Super Bowls. Bildquelle: Reuters/Action Images.
    Footballspieler läuft mit dem Ball während eines Spiels.
  • Bild 7 von 9. Der Punktelieferant in der 1. Halbzeit. In einem besonders in Halbzeit 1 defensiv geprägten Spiel sorgt Seahawks-Kicker Jason Myers mit seinen drei Field Goals für die einzigen Punkte vor der Pause. Bildquelle: Reuters/Kyle Terada.
    American-Football-Spieler beim Tritt gegen den Ball.
  • Bild 8 von 9. Bad Bunny liefert Spektakel. Der puerto-ricanische Künstler setzt während seiner Halbzeit-Show auch ein Zeichen für Zusammenhalt und gegen Hass. Von US-Präsident Donald Trump erntet er Kritik. Bildquelle: Reuters/Action Images.
    Person in weissem Anzug wird von Gruppe getragen, Gras im Hintergrund.
  • Bild 9 von 9. Gebeutelter Quarterback. Der erst 23-jährige Patriots-Quarterback Drake Maye bekommt von der Seahawks-Verteidigung im Super Bowl eine Lehrstunde erteilt. Bildquelle: Reuters/Darren Yamashita.
    American-Football-Spieler mit gesenktem Kopf auf dem Spielfeld.
