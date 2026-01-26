Während sich die Seahawks gegen die Los Angeles Rams durchsetzen, gewinnen die Patriots gegen die Denver Broncos.

Legende: Wird auch im Super Bowl 2026 eine Schlüsselrolle einnehmen Seahawks-Quarterback Sam Darnold. Imago/UPI Photo

Im Super Bowl 2026 duellieren sich in der Nacht auf den 9. Februar die Seattle Seahawks und die New England Patriots. Es ist eine Neuauflage von 2015, als die Patriots um Superstar Tom Brady mit 28:24 gewannen. Während Seattle im Levi's Stadium in Santa Clara den 2. NFL-Titel holen könnte, peilt Rekordsieger New England den 7. Triumph an – den ersten nach der Brady-Ära.

Defensiv geprägtes Spiel in Denver

Die Seahawks besiegten, angeführt von Quarterback Sam Darnold, die Los Angeles Rams im heimischen Lumen Field mit 31:27. «Es ist unglaublich, dass ich das mit diesen Jungs in dieser Umkleidekabine und mit diesem Trainerstab erleben kann», sagte Darnold, der für 3 Touchdowns und 346 Yards Raumgewinn warf.

Zuvor hatten sich die Patriots im heftigen Schneetreiben bei den Denver Broncos mit 10:7 durchgesetzt. «Mit dem Schnee in der 2. Halbzeit war es nicht ideal. Aber wir werden besser spielen. Im Moment bin ich einfach nur stolz», sagte Drake Maye, der mit 23 Jahren zum zweitjüngsten Starting-Quarterback der Geschichte in einem Super Bowl werden wird.