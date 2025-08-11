Legende: Kein Durchkommen Die Helvetic Mercenaries (in weiss) haben auch in dieser Saison einen schweren Stand. Imago/Foot Bowl

Die Helvetic Mercenaries wollten in dieser Saison die European League of Football aufmischen. Doch daraus wurde nichts. Ganz im Gegenteil. Nach 11 von 12 Partien in der Regular Season steht der Schweizer Vertreter mit 11 Niederlagen da. Am Samstag setzte es mit dem 0:77 bei den Paris Musketeers die höchste Pleite der Saison ab. Im Schnitt verloren die semiprofessionellen Mercenaries ihre Spiele mit 42 Punkten Differenz.

Am kommenden Sonntag beenden die Mercenaires die Saison in Prag gegen die Lions. Es ist davon auszugehen, dass es dann die 12. Niederlage absetzt. Damit würde der Klub, der seine Heimspiele in Wil austrägt, seine Bilanz aus der Premieren-Spielzeit (1 Sieg, 11 Pleiten) unterbieten.

Es soll weitergehen

Die Saison der Mercenaries war geprägt von permanenten Unruhen. Noch vor dem 1. Spiel trennte man sich vom General Manager. Später musste auch der Trainer gehen, im kleinen Kader wurden Spieler ausgetauscht und vor einigen Wochen trat der Sportdirektor zurück. Trotzdem heisst es aus Wil: «Es wird nächstes Jahr ganz sicher ein Schweizer Team in der Liga geben.»