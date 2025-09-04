Wie leistungsfähig ist Aaron Rodgers? Rund um den Steelers-Quarterback gibt es vor dem NFL-Saisonstart viele Fragen.

Legende: Was hat er noch im Tank? Das ist die grosse Frage bei Aaron Rodgers. imago images/ZUMA Press Wire

Ein 10-sekündiges Video soll es entlarven: Zu sehen ist Aaron Rodgers im Training der Pittsburgh Steelers. Der Quarterback, 41, bewegt sich langsam, sehr langsam. Dynamik war allerdings nie seine Stärke. Und doch stellt sich die Frage, was der Star noch im Tank hat in seiner wohl letzten NFL-Saison. Fragezeichen begleiten die Abschiedstour, die mit einem knisternden Duell beginnt.

Ausgerechnet zu seinem Ex-Team New York Jets geht die erste Reise. Bei den Jets galt der Super-Bowl-Champion von 2011 vor 2 Jahren als neuer Heilsbringer, nachdem er sich bei den Green Bay Packers einen Legenden-Status erarbeitet hatte. Doch im 1. Spiel riss er sich die Achillessehne und fiel die gesamte Spielzeit aus. Auch im 2. Jahr kam er nicht auf Touren und führte sein Team zu nur 5 Siegen.

Als «Aaron Rodgers revenge game», als Rachespiel, bezeichnet die NFL das Duell vom kommenden Sonntag. Davon will Rodgers nichts wissen. Er wolle seine Laufbahn «mit viel Liebe, Spass und Frieden» abschliessen. Denn: «Ich habe 20 verdammte Jahre gespielt. Ich habe es genossen.»