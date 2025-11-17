Star-Quarterback Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs haben im Rennen um die Playoffs weiter an Boden verloren.

Legende: In Rücklage Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes. Keystone/AP/Jack Dempsey

Im Topspiel der AFC West unterlagen die Chiefs den in der Division führenden Denver Broncos mit 19:22. Der viermalige Super-Bowl-Champion steht damit nach Woche 11 bei einer 5:5-Bilanz. «Es wird schwierig werden, wieder in den Kampf um die Division einzusteigen», sagte Mahomes (1 Touchdown, 1 Interception).

Die Chiefs haben seit 2016 die Division immer für sich entscheiden können. Durch die Niederlage gegen die Broncos, die nun bei 9 Siegen und 2 Niederlagen stehen und ihren 8. Erfolg in Serie feierten, wird es für Kansas City jedoch zunehmend unwahrscheinlich, den Titel in der AFC West erneut zu verteidigen.

Kelce mit Rekord

Tight-End Travis Kelce stellte immerhin mit seinem 84. Karriere-Touchdown einen Franchise-Rekord auf. Der nächste Gegner für die Chiefs sind die starken Indianapolis Colts (8:2).

Im Topduell der NFC West setzten sich die Los Angeles Rams mit einem 21:19 gegen die Seattle Seahawks durch. Die Rams stehen damit bei einer 8:2-Bilanz und haben einen Sieg mehr im Kampf um den Division-Titel als die Konkurrenz aus Seattle.