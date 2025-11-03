Im Duell zweier Star-Quarterbacks haben die Kansas City Chiefs ihre bereits 4. Saison-Niederlage hinnehmen müssen.

Mahomes schlecht wie nie, Little so weit wie nie

Legende: Muss aktuell hartes Brot essen Patrick Mahomes. Kevin Sabitus/Getty Images

Die Mannschaft um den schwachen Patrick Mahomes unterlag nach zuvor 3 Siegen in Serie 21:28 bei den Buffalo Bills. Die Chiefs liegen damit in der AFC West nach 9 Spielen nur auf dem 3. Rang hinter Denver und den LA Chargers.

Mahomes wurde beim mit Spannung erwarteten Aufeinandertreffen zweier Star-Quarterbacks klar von Josh Allen ausgestochen. Dem MVP der Vorsaison Saison gelang ein Touchdown-Pass, zweimal lief den Ball selbst in die Endzone. Mit einer Passquote von 88,5 Prozent (23 von 26) stellte Allen einen Klub-Rekord auf.

Noch nie warf Mahomes schwächer

Mahomes dagegen warf eine Interception und brachte lediglich 15 seiner 24 Passversuche zu einem Mitspielern – eine schlechtere Quote (44,1 Prozent) hatte er in seiner 9-jährigen Karriere in einem regulären Saisonspiel noch nie.

Für einen der Höhepunkte des Spieltags sorgte Jaguars-Kicker Cam Little: Er stellte beim 30:29 n.V. gegen Las Vegas mit einem Field Goal aus 68 Yards einen NFL-Rekord auf. «Es fühlte sich an, als hätten wir den Super Bowl gewonnen», sagte Headcoach Liam Coan.