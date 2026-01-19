Die Los Angeles Rams und die New England Patriots dürfen sich weiter Hoffnung auf den Gewinn des Super Bowl machen.

Legende: Hatte knapp die Nase vorn Kyren Williams von den Los Angeles Rams. IMAGO / ZUMA Press Wire

Die Rams setzten sich in einem dramatischen Duell im Schneetreiben bei den Chicago Bears 20:17 nach Verlängerung durch. Caleb Williams hatte mit einem irren Wurf für einen Touchdown Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit die Verlängerung erzwungen. Vor dem Pass war er fast bis zum Logo in der Mitte des Spielfelds vor den Rams-Verteidigern geflohen und war dann bei seinem erfolgreichen Abschlussversuch nach hinten abgesprungen.

Weil beide Teams ihren ersten Ballbesitz in der Verlängerung nicht nutzen konnten, entschied am Ende ein Field Goal aus 42 Yards die Partie. Die Patriots schafften erstmals seit dem Abschied von Tom Brady wieder den Einzug in die Halbfinals.

Deutlicher fiel das Verdikt zugunsten der New England Patriots aus. Sie bezwangen die Houston Texans 28:16. Halbfinal-Gegner der Patriots sind die Denver Broncos, die Rams bekommen es mit den Seattle Seahawks zu tun. Der Super Bowl steigt am 9. Februar.