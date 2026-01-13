Houston gewinnt das letzte Spiel der NFL-Wildcard-Runde bei den Pittsburgh Steelers souverän mit 30:6.

Legende: Standen nach dem Spiel im Fokus Die beiden Quarterbacks Aaron Rodgers (Pittsburgh) und C.J. Stroud (Houston). imago images/Imagn Images

Die Houston Texans haben den Playoff-Viertelfinal in der NFL erreicht – und damit vielleicht die Karriere von Quarterback-Altstar Aaron Rodgers beendet. Houston gewann in der Nacht auf Dienstag das letzte Spiel der Wildcard-Runde bei den Pittsburgh Steelers am Ende souverän mit 30:6. In der Divisional Round treten sie nun bei den New England Patriots an.

«Ich werde keine emotionalen Entscheidungen treffen», sagte der 42-jährige Rodgers gleich nach dem Spiel zu seiner sportlichen Zukunft: «Es ist enttäuschend, hier zu sitzen und die Saison ist vorbei. Ich werde einfach Abstand gewinnen und dann die richtigen Gespräche führen.»

Rodgers und die Steelers scheiterten vor eigenem Publikum vor allem an der Defensive der Texans, die den Quarterback insgesamt viermal sackte und im vierten Viertel gleich zwei Touchdowns nach Ballverlusten erzielte. Rodgers brachte bei 33 Versuchen nur 17 Pässe an den Mann und warf lediglich 146 Yards.

In den weiteren Viertelfinals trifft Denver auf Buffalo, Seattle auf San Francisco und Chicago auf die L.A. Rams.