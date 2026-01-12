Die Philadelphia Eagles müssen den Traum vom erneuten Einzug in den Super Bowl bereits überraschend früh begraben.

Legende: Berechtigter Jubel Bei San Franciscos Demarcus Robinson und seinen Teamkollegen. IMAGO / Icon Sportswire

Die Philadelphia Eagles unterlagen den San Francisco 49ers in der ersten Playoff-Runde der NFL mit 19:23 und scheiden damit bereits früh aus dem Titelkampf aus. Der Titelverteidiger verspielte gegen die verletzungsgeplagten 49ers, bei denen sich Tight End George Kittle einen Achillessehnenriss zuzog, im letzten Viertel eine 16:10-Führung. Matchwinner war Running Back Christian McCaffrey mit zwei Touchdowns. San Francisco trifft nun im Viertelfinale auf die topgesetzten Seattle Seahawks.

«Unser Team kämpft einfach», sagte McCaffrey. «Wir wussten, dass es ein Kampf über 12 Runden wird, und wir mussten einfach dranbleiben, egal was passiert.» Quarterback Brock Purdy überzeugte mit 262 Yards und zwei Touchdown-Pässen. Für den spektakulärsten Moment sorgte Jauan Jennings mit einem Trickspielzug über 29 Yards zur Führung im letzten Viertel.

Die New England Patriots wurden ihrer Stellung als Titelanwärter gerecht und bezwangen die Los Angeles Chargers 16:3. Es war der erste Playoff-Sieg der Patriots seit 7 Jahren und der erste nach Tom Brady.