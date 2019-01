Die Philadelphia Eagles scheitern in den NFL-Playoffs im Viertelfinal an den New Orleans Saints.

Playoffs in der NFL

Obschon Eagles-Quarterback Nick Foles sein Team im 1. Viertel dank 2 Touchdowns mit 14:0 in Führung bringen konnte, ist die Mission Titelverteidigung für Philadelphia vorbei. Am Ende resultierte bei den New Orleans Saints eine 14:20-Niederlage.

Im Playoff-Halbfinal der National Football Conference (NFC) bekommen es die New Orleans Saints nun mit den Los Angeles Rams zu tun. Die Kalifornier setzten sich in ihrem Viertelfinal mit 33:20 gegen die Dallas Cowboys durch.

Patriots lösen Halbfinal-Ticket

Im Championship Game der American Football Conference (AFC) kommt es zum Duell zwischen den New England Patriots und den Kansas City Chiefs. Kansas hatte sich seinen Platz im Playoff-Halbfinal bereits am Samstag mit einem klaren 31:13-Sieg gegen die Indianapolis Colts verdient.

Am Sonntag zogen die Patriots nach einer Demonstration nach. Der fünfmalige Super-Bowl-Champion um Star-Quarterback Tom Brady liess den Los Angeles Chargers in der Divisional Round der Playoffs beim 41:28 überhaupt keine Chance und feierte saisonübergreifend den 16. Heimsieg in Serie.