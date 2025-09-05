Die neue Saison in der NFL beginnt mit einem Eklat und einem Sieg für den Titelverteidiger.

Legende: Schleicht davon Jalen Carter. IMAGO / Imagn Images

Der Super-Bowl-Champion bleibt stabil: Die Philadelphia Eagles haben das Eröffnungsspiel der NFL gegen die Dallas Cowboys dank einer ganz starken defensiven Steigerung gewonnen. Beim 24:20-Sieg des Titelverteidigers kassierten die Eagles in der zweiten Halbzeit keinen einzigen Punkt.

Eröffnet wurde die Partie allerdings von einer unschönen wie unsportlichen Aktion. Jalen Carter, einer der besten Verteidiger der im vergangenen Jahr herausragenden Eagles-Defensive, wurde bereits vor dem ersten offensiven Spielzug des Gegners vom Feld gestellt.

Spuck-Attacke während Verletzungspause

Nach dem Kick-off kam es zu einer Verletzungsunterbrechung, während Carter mit Dallas-Quarterback Dak Prescott aneinandergeriet und diesen bespuckte. Die Schiedsrichter disqualifizierten Carter. TV-Aufnahmen zeigen, wie Prescott zuvor in Richtung des Defensive Tackles Carter spuckte, ohne ihn aber zu treffen.