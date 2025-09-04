In der neuen NFL-Saison ist Super-Bowl-Champion Philadelphia der Gejagte. Zudem ist die NFL international wie noch nie.

Legende: Die Erfolgsgaranten bei den Philadelphia Eagles Quarterback Jalen Hurts (rechts) und Running Back Saquon Barkley. Getty Images/Kara Durrette

Erstmals seit 3 Jahren muss sich Kansas City zum Start in die NFL-Saison hinten anstellen. 7 Monate nach dem 22:40-Debakel im Super Bowl sind nicht Patrick Mahomes, Travis Kelce und Co. die Hauptattraktion, sondern die Philadelphia Eagles.

Nichts von dem, was ich in der Vergangenheit erreicht habe, bringt mir etwas für die Zukunft.

Vom Erfolg der vergangenen Saison wollen die Eagles aber nichts mehr wissen. «Nichts von dem, was ich in der Vergangenheit erreicht habe, bringt mir etwas für die Zukunft», sagte Quarterback Jalen Hurts vor dem Auftakt in der Nacht auf Freitag Schweizer Zeit gegen Dallas.

Die Chiefs ihrerseits bestreiten ihr 1. Saisonspiel in der Nacht zum Samstag in Sao Paulo gegen die Los Angeles Chargers. Überhaupt ist die Liga so international wie noch nie. Gleich 7 Spiele der Regular Season finden ausserhalb der USA statt – in 5 verschiedenen Ländern. Neben Brasilien zieht es die NFL auch nach Deutschland (Berlin), Irland (Dublin), England (London) und Spanien (Madrid).

Für die Wettanbieter sind die Eagles gleichauf mit den Baltimore Ravens Favorit auf Gewinn des Super Bowls, gefolgt von den Buffalo Bills und den Chiefs.