Späte Wende in Miami

Die Kansas City Chiefs besiegen die San Francisco 49ers im Super Bowl 54 in Miami mit 31:20.

Erst im 4. Viertel gelingt den Chiefs die Wende.

Kansas City gewinnt damit den ersten Titel seit 1970.

Mehr als 3 Viertel lang hielt die Defensive der San Francisco 49ers Pat Mahomes und seine gefürchtete Offensive in Schach. Dann packte der letztjährige MVP Mitte des 4. Viertels seinen «Raketenarm» aus, warf den Ball über 50 Yards zu Tyreek Hill und ebnete den Weg zum 17:20.

3 Minuten später trug Runningback Damien Williams den Ball zum 23:20 in die Endzone und sorgte unter ohrenbetäubendem Lärm der Chiefs-Fans für die Wende im Super Bowl 54 in Miami. In der letzten Minute war es erneut Williams, der mit seinem 2. Touchdown der Partie den Endstand erzielte.

Lange kein Mittel gegen die 49ers-Defensive

Zuvor war die Offensive aus Kansas überhaupt nicht auf Touren gekommen. Einerseits wegen eigener Unzulänglichkeiten – aber vor allem wegen der Verteidigungsarbeit der San Francisco 49ers. Die Defensive um Nick Bosa machte ständig Druck auf Mahomes und liess dem 24-Jährigen kaum Zeit.

Vor der späten Wende war den Chiefs einzig im 1. Viertel ein Touchdown zur zwischenzeitlichen 7:3-Führung gelungen. Bezeichnenderweise war es Mahomes selbst, der in die Endzone gelaufen war, nachdem er keinen freien Passempfänger gefunden hatte. Auf der anderen Seite leistete sich der letztjährige MVP 2 Interceptions – etwas, das ihm seit 24 Partien nicht mehr widerfahren war.

Coach Reid mit dem 1. Titel

Die 49ers kamen Mitte des 2. Viertels durch einen Touchdown des Fullbacks Kyle Juszczyk zum 10:10, Runningback Raheem Mostert sorgte – nach dem 2. Fieldgoal von Kicker Robbie Gould – kurz vor dem Ende des 3. Viertels für das scheinbar vorentscheidende 20:10. Doch dann wachten Mahomes und seine Offensive doch noch auf.

In Miami feierten die Chiefs den 2. Super-Bowl-Titel ihrer Franchise-Geschichte, den ersten seit 1970. Sowohl für den legendären Coach Andy Reid als auch für Mahomes, der auch zum Final-MVP gewählt wurde, ist es der 1. Titel der Karriere. Die 49ers müssen hingegen weiter auf ihren 6. Titel warten und bleiben damit hinter den Rekordsiegern New England Patriots und Pittsburgh Steelers.

Sendebezug: Radio SRF 1, Morgengespräch, 31.01.2020 06:20 Uhr