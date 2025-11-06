Legende: Wurde nur 24 Jahre alt Marshawn Kneeland. Getty Images/Cooper Neill

Die Dallas Cowboys trauern um Marshawn Kneeland. Der Defensive End ist im Alter von 24 Jahren verstorben, wie die Franchise aus Texas am Donnerstagmorgen Ortszeit bekannt gab. Zur Todesursache machte das Team keine Angaben.

«Mit grosser Trauer geben die Dallas Cowboys bekannt, dass Marshawn Kneeland heute Morgen auf tragische Weise verstorben ist. Marshawn war ein beliebter Teamkollege und Mitglied unserer Organisation. Unsere Gedanken und Gebete gelten Marshawns Freundin Catalina und seiner Familie», schrieben die Cowboys.

Der texanische NFL-Klub hatte Kneeland im Draft 2024 in der zweiten Runde ausgewählt, insgesamt kam er in seiner Karriere auf 18 Einsätze. Erst am Montag, bei der 27:17-Niederlage der Cowboys gegen die Arizona Cardinals, eroberte er im zweiten Viertel einen geblockten Punt in der Endzone zurück und erzielte damit seinen ersten Touchdown.