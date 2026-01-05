Legende: Sein Pass fand 55 Sekunden vor Schluss den Empfänger Steelers-Quarterback Aaron Rodgers. Imago/Icon Sportswire

Die Pittsburgh Steelers haben sich in einem Alles-oder-nichts-Spiel den letzten Platz für die Playoffs der National Football League (NFL) gesichert. Die Mannschaft um Quarterback Aaron Rodgers gewann das dramatische direkte Duell gegen die Baltimore Ravens durch einen Touchdown in der letzten Spielminute 26:24 und zog damit als Gewinner der AFC North Division in die K.o.-Runde ein.

Im «Endspiel» bei den Steelers waren die Gäste aus Baltimore zunächst 2:22 Minuten vor dem Ende nach einem Touchdown-Pass von Quarterback Lamar Jackson 24:20 in Führung gegangen. 55 Sekunden vor Ablauf der Spielzeit konterte Rodgers mit einem Pass auf Calvin Austin III. in die Endzone – der Extrapunkt aber misslang. In letzter Sekunde verpasste Kicker Tyler Loop ein Field Goal aus 44 Yards zum Sieg für Baltimore.

Garrett sorgt für NFL-Rekord Box aufklappen Box zuklappen Myles Garrett von den Cleveland Browns hat am Sonntag einen NFL-Rekord aufgestellt. Beim 20:18 gegen die Cincinnati Bengals riss der Defensive End im letzten Viertel Quarterback Joe Burrow zu Boden und verbuchte damit seinen 23. «Sack» in dieser Saison. Die bisherige Bestmarke von 22,5 «Sacks» hatten Michael Strahan (2001) von den New York Giants und T.J. Watt von den Pittsburgh Steelers (2021) gehalten.

Der letzte noch offene Playoff-Platz in der NFC war zuvor an die Carolina Panthers gegangen. Sie profitierten in der NFC South nach ihrem 14:16 gegen Tampa Bay von Atlantas Sieg gegen New Orleans (19:17). Die Falcons entliessen nach dem Spiel Coach Raheem Morris und Manager Terry Fontenot.