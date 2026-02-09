Sam Darnold musste keine Hauptrolle spielen, um im Super Bowl das letzte Kapitel einer der grössten Comeback-Geschichten in der NFL-Historie zu schreiben.

Legende: Gewinnt nach schwierigen Jahren die Vince-Lombardi-Trophäe Sam Darnold. Reuters/Action Images

Vor rund acht Jahren kam Quarterback Sam Darnold als vielversprechendes Talent in die NFL. Von den New York Jets wurde er im Draft 2018 an 3. Stelle ausgewählt. Den hohen Erwartungen konnte er in den ersten Jahren aber nicht gerecht werden.

Nach nur drei Saisons wurde er bei den Jets aussortiert. Dasselbe Schicksal widerfuhr ihm zwei Jahre später bei den Carolina Panthers. Kaum jemand traute Darnold vor vier Jahren zu, in der besten American-Football-Liga der Welt noch ein erfolgreicher Quarterback zu werden. Doch der 28-Jährige schaffte es, das Ruder herumzureissen – und er darf sich nun Super-Bowl-Sieger nennen.

Backup in San Francisco

Den Titel holte er mit den Seahawks in der Nacht auf Montag just an dem Ort, wo er seine Karriere zu wiederbeleben begann: im Stadion der San Francisco 49ers. Nach dem gescheiterten Abenteuer in Carolina schloss er sich dem kalifornischen Team als Ersatz-Quarterback an. Im System von Offensiv-Guru Kyle Shanahan konnte er hinter Brock Purdy ohne Druck an seinem Spiel arbeiten. Geduldig wartete Darnold auf seine Chance.

Diese erhielt er 2024 von den Minnesota Vikings. Das Experiment entwickelte sich unter dem offensiv ebenfalls versierten Trainer Kevin O'Connell zu einer für beide Seiten erfolgreichen Geschichte. Darnold führte die Vikings mit 14 Siegen in die Playoffs. Dort bedeuteten die Los Angeles Rams Endstation.

Der Titel gleich im ersten Jahr mit den Seahawks

Trotz der erfolgreichen Spielzeit verlängerte Minnesota den Vertrag mit Darnold nicht. Auf dem freien Markt war der Kalifornier ein begehrter Mann. Er entschied sich schliesslich für Seattle, wo er einen Dreijahresvertrag unterschrieb, der ihm über 100 Millionen US-Dollar einbringt.

Die Karriere-Stationen von Sam Darnold

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. New York Jets (2018-2020). Der Anfang von Sam Darnolds Karriere verläuft harzig. Bei den Jets kann er sein Potenzial nie wirklich entfalten. In einem Trade wird er schliesslich nach Carolina geschickt. Bildquelle: IMAGO Images/Danielle Parhizkaran. 1 / 5 Legende: New York Jets (2018-2020) Der Anfang von Sam Darnolds Karriere verläuft harzig. Bei den Jets kann er sein Potenzial nie wirklich entfalten. In einem Trade wird er schliesslich nach Carolina geschickt. IMAGO Images/Danielle Parhizkaran

Bild 2 von 5. Carolina Panthers (2021-2022). Auch bei den Panthers läuft es Darnold nicht. In Charlotte verliert der Kalifornier seinen Stammplatz. Nach zwei Saisons schliesst er sich San Francisco an. Bildquelle: Imago Images/Bob Donnan. 2 / 5 Legende: Carolina Panthers (2021-2022) Auch bei den Panthers läuft es Darnold nicht. In Charlotte verliert der Kalifornier seinen Stammplatz. Nach zwei Saisons schliesst er sich San Francisco an. Imago Images/Bob Donnan

Bild 3 von 5. San Francisco 49ers (2023). Bei den 49ers ist Darnold der Ersatz für Stamm-Quarterback Brock Purdy. Unter Offensiv-Guru Kyle Shanahan kann er sich ohne Druck verbessern. Bildquelle: Imago Images/Sergio Estrada. 3 / 5 Legende: San Francisco 49ers (2023) Bei den 49ers ist Darnold der Ersatz für Stamm-Quarterback Brock Purdy. Unter Offensiv-Guru Kyle Shanahan kann er sich ohne Druck verbessern. Imago Images/Sergio Estrada

Bild 4 von 5. Minnesota Vikings (2024). Die Vikings geben Darnold im Jahr darauf eine Chance als Starter. Diese nutzt er. Der 28-Jährige führt Minnesota zu 14 Siegen, scheitert in den Playoffs dann aber früh. Nach nur einer Saison lassen die Vikings Darnold ziehen. Bildquelle: Imago Images/Lon Horwedel. 4 / 5 Legende: Minnesota Vikings (2024) Die Vikings geben Darnold im Jahr darauf eine Chance als Starter. Diese nutzt er. Der 28-Jährige führt Minnesota zu 14 Siegen, scheitert in den Playoffs dann aber früh. Nach nur einer Saison lassen die Vikings Darnold ziehen. Imago Images/Lon Horwedel

Bild 5 von 5. Seattle Seahawks (2025 – jetzt). Darnold unterschreibt in Seattle – und schreibt seine Comeback-Geschichte bei den Seahawks mit dem Sieg im 60. Super Bowl zu Ende. Bildquelle: Imago Images/Mark J. Rebilas. 5 / 5 Legende: Seattle Seahawks (2025 – jetzt) Darnold unterschreibt in Seattle – und schreibt seine Comeback-Geschichte bei den Seahawks mit dem Sieg im 60. Super Bowl zu Ende. Imago Images/Mark J. Rebilas Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Darnold führte sein neues Team – wie die Vikings im Jahr zuvor – sogleich zu 14 Siegen in der Regular Season. Heuer wusste er jedoch auch in den Playoffs zu überzeugen. Zunächst stiessen die Seahawks dank einem Kantersieg über die 49ers in den Halbfinal vor, wo sich Darnold und Co. knapp gegen die Los Angeles Rams durchsetzten.

Im Super Bowl standen in der Nacht auf Montag andere Spieler im Rampenlicht – so etwa Running Back Kenneth Walker oder die dominante Verteidigung. Darnold führte dennoch eine effiziente Offensive an und warf gegen die druckvolle Patriots-Defensive keine Interception. Er beendete die Partie mit 202 Passing Yards sowie einem Touchdown im letzten Viertel.

«Alle haben an mich geglaubt»

«Wir haben es geschafft», sagte der Quarterback nach dem Spiel erleichtert: «Das war eine ganz besondere Reise mit all den Jungs. Wir haben so hart gearbeitet.»

Darnold bedankte sich bei seinen Coaches, Mitspielern und seiner Familie besonders für das Vertrauen, das ihm geschenkt wurde: «Alle haben an mich geglaubt. Genau das war unser Mindset. Was wir heute Abend geleistet haben, war etwas ganz Besonderes.»