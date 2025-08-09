Legende: Vor dem Patriots-Stadion verewigt Tom Brady. Imago/Anadolu Agency

Als erster ehemaliger Spieler der New England Patriots hat Quarterback-Legende Tom Brady eine eigene Statue vor dem Stadion erhalten. Das jahrelang erfolgreichste Team der National Football League ehrte den 48-Jährigen für seine 6 Super-Bowl-Siege als Spielmacher der Patriots. Enthüllt wurde die Bronze-Statue am Freitag vor dem Vorbereitungsspiel gegen Washington.

Brady bedankte sich für die Ehre und machte Witze auf eigene Kosten – konnte sich aber auch humorige Spitzen gegen frühere Weggefährten nicht verkneifen. Er tat etwa so, als nehme er einen Anruf seines ehemaligen Trainers Bill Belichick entgegen und sagte dann in Anspielung auf den stets kritischen Coach: «Er meint, es gibt noch Raum für Verbesserungen.»

Weiter scherzte Brady: Dass er nun wie eingefroren vor dem Stadion stehe, sei etwas, mit dem er nie hätte rechnen können – aber irgendwie auch angemessen sei mit Blick auf sein Tempo. Der 7-fache Champion – einen Titel holte er noch mit den Tampa Bay Buccaneers – musste sich immer wieder Kritik an seiner mangelnden Sprintstärke anhören.