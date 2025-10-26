Das NFL-Team New York Jets fährt an einem emotionsgeladenen Sonntag den ersten Saisonsieg ein.

Legende: Mann des Spiels Breece Hall gelangen zwei Touchdowns und ein Touchdown-Pass. Imago/Imagn Images

Am Sonntagmittag mussten die New York Jets über den Tod ihres ehemaligen Centers Nick Mangold im Alter von nur 41 Jahren informieren. Der an einem genetischen Defekt leidende Mangold, der als einer der beliebtesten Jets-Spieler galt, starb an den Folgen einer Nierenerkrankung. Die Suche nach einer Spenderniere war erfolglos geblieben.

Wenige Stunden später traten die Jets bei den Cincinnati Bengals an und steuerten beim Stand von 24:38 acht Minuten vor dem Ende auf ihre 8. Niederlage im 8. Spiel zu.

Wer wagt, gewinnt

Dann gelang den New Yorkern die nicht mehr für möglich gehaltene Wende: Runningback Breece Hall lief 27 Yards zu einem Touchdown, und die gewagte Two-Point-Conversion glückte.

Danach stoppten die Jets den Drive der Bengals bei erster Gelegenheit und kamen wieder in Ballbesitz, ehe Tyrod Taylor auf Pass von Hall nach einem Trick-Spielzug den nächsten Touchdown realisierte – 38:38. Nick Folk kickte die Gäste mit dem Extrapunkt zum Sieg.