Elena Lengwiler und Gian Stragiotti verlassen die WM im Kitesurfen in Cagliari auf Sardinien mit einer Enttäuschung.

Die Schweizer Surf-Cracks Gian Stragiotti und Elena Lengwiler sind an der Formula-Kite-WM in Quartu Sant'Elena (ITA) in den Halbfinals ausgeschieden und haben die Medaillen verpasst. Der 18-jährige Stragiotti wurde Fünfter, nachdem er im Sommer in derselben Kategorie noch EM-Silber hatte gewinnen können. Weltmeister wurde Lokalmatador Riccardo Pianosi vor Maximilian Maeder, der neben der singapurischen auch die Schweizer Staatsbürgerschaft besitzt. WM-Bronze sicherte sich Benoît Gomez (FRA).

Lengwiler im Pech

Bei den Frauen klassierte sich Olympia-Teilnehmerin Elena Lengwiler auf Rang 6, nachdem sie im Halbfinal mit Materialschaden aufgeben musste. Die Medaillen gingen an Jessie Kampman (NED), Daniela Moroz (USA) und Lauriane Nolot (FRA).

Das neue Wettkampf-Format, nach dem die Viertel- und die Halbfinals in nur einem Lauf entschieden werden, machte dem Duo einen Strich durch die Rechnung. In der Qualifikation hatten sich Stragiotti und Lengwiler mit dem jeweils 3. Rang direkt für die Halbfinals qualifiziert.