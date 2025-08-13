Die Schweizerinnen verlieren den Faustball-Final an den World Games in China gegen Brasilien äusserst knapp.

Legende: Gold knapp verpasst Die Schweizer Faustballerinnen. IMAGO / Xinhua

Die Schweizer Faustballerinnen müssen sich mit Silber begnügen. In einem dramatischen Final an den World Games in Chengdu unterlagen die Schweizerinnen Brasilien nach 2:0-Satzführung mit 2:3.

Besonders bitter ist, dass die Schweiz im 4. Satz zwei Matchbälle vergab. Am Ende ging der Durchgang aber mit 14:12 an die Brasilianerinnen, die auch im Entscheidungssatz mit 11:9 die Oberhand behielten. Nach 90 Minuten Spielzeit stand somit die Niederlage der Schweiz fest.

Die Schweiz steht nun bei 11 Medaillen:

Bisherige Schweizer Medaillen bei den World Games 2025 Box aufklappen Box zuklappen Gold (6): Simona Aebersold (OL/Mitteldistanz & Sprint); Elena Quirici (Karate/bis 68 kg); Riccardo Rancan (OL/Mitteldistanz); Mixed-Sprint-Staffel Orientierungslauf; Mixed-Wettkampf Seilziehen

(6): Simona Aebersold (OL/Mitteldistanz & Sprint); Elena Quirici (Karate/bis 68 kg); Riccardo Rancan (OL/Mitteldistanz); Mixed-Sprint-Staffel Orientierungslauf; Mixed-Wettkampf Seilziehen Silber (4): Natalia Gemperle (OL/Sprint); Männer Seilziehen; Frauen Seilziehen; Frauen Faustball

(4): Natalia Gemperle (OL/Sprint); Männer Seilziehen; Frauen Seilziehen; Frauen Faustball Bronze (1): Frauen Unihockey

Männer ohne Medaille

Bereits zuvor hatten sich auch die Schweizer Männer geschlagen geben müssen. Im Spiel um Bronze gegen Nachbar Österreich setzte es eine 1:3-Niederlage ab.

An den World Games in Birmingham vor drei Jahren hatten noch beide Schweizer Teams die Silbermedaille gewonnen.