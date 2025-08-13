Jubel bei den Schweizer Unihockeyanerinnen an den World Games in Chengdu. Die Nati bezwang Tschechien im Spiel um Platz 3 mit 4:3 und sicherte sich so die Bronzemedaille.
Das Team von Oscar Lundin lag bis zur Spielhälfte mit 4:1 vorne, ehe die Tschechinnen auf 3:4 verkürzten. Am Ende retteten die Schweizerinnen die Führung über die Zeit.
«Wichtig für den Kopf»
Für die Frauen geht es im Dezember mit dem nächsten grossen Turnier weiter – es steht die WM in Brünn und Ostrava (CZE) auf dem Programm. «Diese Bronzemedaille ist sehr wichtig für unseren Kopf», blickte Doris Berger, Torschützin zum 2:1, voraus. «Wir wissen, dass wir es können, und jetzt haben wir auch gezeigt, dass wir es können.»
Weniger erfreulich verlief das Bronzespiel für die Schweizer Männer. Sie unterlagen Tschechien mit 2:7, womit sie sich mit dem 4. Platz zufriedengeben mussten. Die Equipe von Trainer Johan Schönbeck hatte bereits nach sechs Minuten mit 0:3 im Hintertreffen gelegen – zu einer Reaktion war sie nicht fähig.
Bisherige Schweizer Medaillen bei den World Games 2025
- Gold (5): Simona Aebersold (OL/Mitteldistanz & Sprint); Elena Quirici (Karate/bis 68 kg); Riccardo Rancan (OL/Mitteldistanz); Mixed-Sprint-Staffel im Orientierungslauf; Mixed-Wettkampf im Seilziehen
- Silber (3): Natalia Gemperle (OL/Sprint); Männer Seilziehen; Frauen Seilziehen
- Bronze (1): Frauen Unihockey