Legende: Zusammen zu Bronze Das Schweizer Frauen-Nationalteam. IMAGO / Xinhua

Jubel bei den Schweizer Unihockeyanerinnen an den World Games in Chengdu. Die Nati bezwang Tschechien im Spiel um Platz 3 mit 4:3 und sicherte sich so die Bronzemedaille.

Das Team von Oscar Lundin lag bis zur Spielhälfte mit 4:1 vorne, ehe die Tschechinnen auf 3:4 verkürzten. Am Ende retteten die Schweizerinnen die Führung über die Zeit.

«Wichtig für den Kopf»

Für die Frauen geht es im Dezember mit dem nächsten grossen Turnier weiter – es steht die WM in Brünn und Ostrava (CZE) auf dem Programm. «Diese Bronzemedaille ist sehr wichtig für unseren Kopf», blickte Doris Berger, Torschützin zum 2:1, voraus. «Wir wissen, dass wir es können, und jetzt haben wir auch gezeigt, dass wir es können.»

Weniger erfreulich verlief das Bronzespiel für die Schweizer Männer. Sie unterlagen Tschechien mit 2:7, womit sie sich mit dem 4. Platz zufriedengeben mussten. Die Equipe von Trainer Johan Schönbeck hatte bereits nach sechs Minuten mit 0:3 im Hintertreffen gelegen – zu einer Reaktion war sie nicht fähig.