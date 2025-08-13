 Zum Inhalt springen

An World Games in Chengdu Unihockey: Schweizerinnen jubeln über Bronze

Das Schweizer Frauen-Nationalteam schlägt Tschechien im kleinen Final mit 4:3. Die Männer werden Vierte.

13.08.2025, 07:39

Zwei Floorballspielerinnen in roten Trikots im Duell um den Ball.
Legende: Zusammen zu Bronze Das Schweizer Frauen-Nationalteam. IMAGO / Xinhua

Jubel bei den Schweizer Unihockeyanerinnen an den World Games in Chengdu. Die Nati bezwang Tschechien im Spiel um Platz 3 mit 4:3 und sicherte sich so die Bronzemedaille.

Das Team von Oscar Lundin lag bis zur Spielhälfte mit 4:1 vorne, ehe die Tschechinnen auf 3:4 verkürzten. Am Ende retteten die Schweizerinnen die Führung über die Zeit.

«Wichtig für den Kopf»

Für die Frauen geht es im Dezember mit dem nächsten grossen Turnier weiter – es steht die WM in Brünn und Ostrava (CZE) auf dem Programm. «Diese Bronzemedaille ist sehr wichtig für unseren Kopf», blickte Doris Berger, Torschützin zum 2:1, voraus. «Wir wissen, dass wir es können, und jetzt haben wir auch gezeigt, dass wir es können.»

Weniger erfreulich verlief das Bronzespiel für die Schweizer Männer. Sie unterlagen Tschechien mit 2:7, womit sie sich mit dem 4. Platz zufriedengeben mussten. Die Equipe von Trainer Johan Schönbeck hatte bereits nach sechs Minuten mit 0:3 im Hintertreffen gelegen – zu einer Reaktion war sie nicht fähig.

Bisherige Schweizer Medaillen bei den World Games 2025

Box aufklappen Box zuklappen
  • Gold (5): Simona Aebersold (OL/Mitteldistanz & Sprint); Elena Quirici (Karate/bis 68 kg); Riccardo Rancan (OL/Mitteldistanz); Mixed-Sprint-Staffel im Orientierungslauf; Mixed-Wettkampf im Seilziehen
  • Silber (3): Natalia Gemperle (OL/Sprint); Männer Seilziehen; Frauen Seilziehen
  • Bronze (1): Frauen Unihockey

