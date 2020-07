Am Mittwoch wurde die 1. Hauptrunde der Snooker-WM ausgelost. Debütant Alexander Ursenbacher trifft auf Barry Hawkins.

Legende: Wird an der WM gefordert Alexander Ursenbacher. imago images

Als erster deutschsprachiger Snooker-Spieler überhaupt hat es der gebürtige Rheinfelder Alexander Ursenbacher am Montag an die Endrunde der WM geschafft. Zwei Tage später hat der 24-Jährige mit Barry Hawkins seinen Sechzehntelfinal-Gegner zugelost bekommen.

Hawkins ist derzeit die Weltnummer 15 und damit 72 Plätze besser klassiert als Ursenbacher. Bislang hat es der 41-jährige Engländer einmal in den WM-Final und viermal in den Halbfinal geschafft. Das Duell findet am Dienstag und Mittwoch statt (Best-of-19).

Zwei Duelle vor 7 Jahren

Ursenbacher und Hawkins haben bisher zweimal gegeneinander gespielt, und der Schweizer hat dabei kein Frame gewonnen (0:6 resp. 0:4). Beide Partien fanden jedoch 2013 statt, als Ursenbacher noch ein Teenager war.

Sollte Ursenbacher gegen Hawkins der Coup gelingen, dürfte er im Achtelfinal auf die australische Weltnummer 2 Neil Robertson treffen.

Titelverteidiger Judd Trump spielt zum Auftakt gegen Tom Ford. Die 44. Austragung der Snooker-WM beginnt am Freitag in Sheffield und dauert bis am 16. August.