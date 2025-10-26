Die Franchise aus Los Angeles reagiert auf die überraschende Startpleite und gleicht die Serie in Toronto aus.

Legende: Bejubeln den Sieg in Toronto Die Spieler der Los Angeles Dodgers. IMAGO / Imagn Images

Titelverteidiger Los Angeles Dodgers hat in der World Series der Major League Baseball im zweiten Spiel ausgeglichen. Der Favorit setzte sich einen Tag nach der überraschenden 4:11-Auftaktpleite bei den Toronto Blue Jays mit 5:1 durch.

Matchwinner für das Team aus Kalifornien war Pitcher Yoshinobu Yamamoto, der in neun Innings nur einen Run zuliess. «Das heutige Spiel mussten wir gewinnen», sagte der Japaner, der 105 Würfe benötigte, «so bin ich es angegangen.»

Dodgers vor Historischem

Schon im Halbfinal gegen die Milwaukee Brewers hatte Yamamoto ein komplettes Spiel ohne einen gegnerischen Run absolviert. Für die nötigen Punkte zum Sieg reichten Homeruns von Max Muncy und Will Smith.

Das dritte Spiel der Best-of-7-Serie findet am Montag in Los Angeles statt, auch in den Spielen vier und fünf geniessen die Dodgers Heimrecht. Toronto hatte zuletzt bei den Titelgewinnen 1992 und 1993 im Final gestanden. Die Dodgers könnten als erstes Team seit einem Vierteljahrhundert zweimal in Folge die World Series gewinnen.