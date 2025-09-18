An diesem Wochenende beginnt die Baseball-EM. Mit dabei: Ein ambitioniertes Schweizer Team, das in die Top 8 will.

Baseball geniesst in der Schweiz keine breite Abstützung. Das Nationalteam besteht grösstenteils aus Amateuren, die Vollzeit einem anderen Job nachgehen. Die anstehende EM in den Niederlanden, Belgien und Italien ist für die Equipe um Captain Rafael Eigenmann deshalb ein absolutes Highlight.

«Mal für eine Woche Profi zu sein und vor ein paar hundert oder tausend Zuschauenden zu spielen, das motiviert und inspiriert», sagt Eigenmann. Nur des Erlebnisses wegen reist das Team aber nicht nach Mailand und Novara, wo es seine Gruppenspiele gegen Italien, Griechenland und Litauen bestreitet. Das erklärte Ziel ist die Qualifikation für die Viertelfinals. Diese würde auch das Ticket für die nächste EM in zwei Jahren sichern.

Platz 2 in der Gruppe scheint nicht unrealistisch, ist von den drei Gegnern im World Ranking doch nur Italien vor der Schweiz klassiert. In den letzten Jahren gelang ein Sprung von Platz 50 auf Platz 36.

