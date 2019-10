Die Astros erreichen zum 3. Mal in ihrer Klubgeschichte die World Series in der Major League Baseball.

Legende: Ausgelassener Jubel Justin Verlander (l.) und Jose Altuve von den Astros feiern den Sieg. Keystone

Houston gewann das 6. Spiel der Playoff-Halbfinalserie gegen den Rekordsieger New York Yankees zuhause 6:4 und damit die Serie mit 4:2 Siegen. Die Astros stehen zum 3. Mal in der World Series. 2017 holten sie den Titel, 2005 unterlagen sie Chicago. Die Yankees scheiterten ihrerseits nach 2015 und 2017 zum 3. Mal in 5 Jahren in den Playoffs an den Texanern.

Nun gegen die Nationals

Im Final trifft das favorisierte Houston auf die Washington Nationals. Das Team aus der Hauptstadt hatte sich am Mittwoch dank dem Sieg in der Serie gegen St. Louis erstmals seit 86 Jahren für die World Series qualifiziert. Die maximal 7 Spiele dauernde Final-Serie beginnt in der Nacht auf Mittwoch in Houston.