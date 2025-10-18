Der Baseball-Superstar Shohei Ohtani führt die Los Angeles Dodgers mit einer unfassbaren Leistung in die World Series.

Legende: Entscheidet das Spiel praktisch im Alleingang Shohei Ohtani. Keystone/AP/MARK J. TERRILL

Die Los Angeles Dodgers haben erneut die World Series erreicht. Grossen Anteil daran hatte Superstar Shohei Ohtani. Beim 5:1 gegen die Milwaukee Brewers, mit dem die Dodgers die Halbfinal-Serie mit 4:0 frühzeitig entschieden, überragte der Japaner als Pitcher und als Schlagmann.

Der 31-Jährige pitchte im Dodger Stadium bis zu seiner Ablösung im siebten Inning fast makellos, musste keinen Run und nur zwei Hits hinnehmen. Offensiv war Ohtani mit drei Homeruns der entscheidende Mann. Damit ist er der erste Spieler der MLB-Geschichte, der in einem Playoff-Match als Starting-Pitcher mehr Homeruns erzielte, als er Hits kassierte.

Inklusive regulärer Saison war dies seit 1893 erst vier Spielern gelungen, zuletzt Philadelphias Rick Wise vor 54 Jahren. «Manchmal muss man Shohei berühren, um sich zu vergewissern, dass er nicht aus Stahl gefertigt ist», sagte Teamkollege Freddie Freeman.

Die Dodgers zogen damit zum fünften Mal binnen neun Jahren in die Finalserie der MLB ein, in der sie auf die Seattle Mariners oder die Toronto Blue Jays treffen.