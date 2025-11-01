Ein Double Play der Los Angeles Dodgers zum Spielende sorgt im MLB-Final für ein alles entscheidendes 7. Spiel.

Die Dodgers erzielten in der Nacht auf Samstag im 6. Spiel 3 Runs im 3. Inning und feierten dann dank des Double Plays einen 3:1-Sieg über die Toronto Blue Jays. Damit steht es in der Baseball-Final-Serie 3:3.

Mookie Betts leitete die Rallye im 3. Inning mit einem 2-Punkte-Single ein und verhalf den Dodgers damit zu neuen Hoffnungen, als erste Mannschaft seit den New York Yankees (von 1998-2000) den Titel zu verteidigen.

Legende: Zurück im Geschäft Die Los Angeles Dodgers mit Hernandez und Betts. Keystone/AP/Ashley Landis

Das Spiel endete, als Andres Gimenez mit Läufern auf der 2. und 3. Base und einem Aus einen Line Drive ins linke Feld schlug. Der schnelle Wurf des Dodgers-Leftfielders Enrique Hernandez zum Second Baseman Miguel Rojas schaltete Addison Barger auf der zweiten Base aus.

Das entscheidende Spiel der Best-of-Seven-Serie wird in der Nacht auf Sonntag in Toronto ausgetragen.