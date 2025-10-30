Ein Blitzstart bringt den Kanadiern im MLB-Final gegen die Los Angeles Dodgers zwei Matchbälle ein.

Nach den ersten drei Pitches war Spiel 5 in der World Series eigentlich bereits gelaufen: Davis Schneider und Vladimir Guerrero schlugen jeweils einen Homerun und brachten die Toronto Blue Jays im Dodger Stadium in Los Angeles mit 2:0 in Führung – das gab es in der World-Series-Geschichte noch nie.

Und es sollte letztlich reichen: Die Kanadier gewannen mit 6:1, stellten in der Best-of-7-Serie auf 3:2 und benötigen noch einen Sieg für ihren 3. Titel nach 1992 und 1993.

Yesavage: Aus dem Nichts zum Star

Grossen Anteil am Sieg hatte auch Torontos Pitcher Trey Yesavage. Dem 22-jährigen Werfer gelangen vor über 52'000 Fans in 7 Innings 12 Strikeouts – Rookie-Rekord für die World Series. «Verrückte Welt», meinte Yesavage, der die Saison vor 300 Zuschauern in einer unteren Liga begonnen hatte.

Die Los Angeles Dodgers benötigen nun zwei Auswärtssiege, um ihren Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Spiel 6 findet in der Nacht auf Samstag statt.