Nach 32 Jahren sind die Toronto Blue Jays zurück im Final der Major League Baseball. Dort warten die LA Dodgers.

Legende: Der entscheidende Moment George Springers Homerun im 7. Inning. Imago/Zuma Press

Lange haben die Fans des einzigen kanadischen Teams in der Major League Baseball gewartet, nun stehen die Toronto Blue Jays zum 3. Mal nach 1992 und 1993 in der World Series. Das beste Team der Regular Season in der American League gewann das entscheidende 7. Halbfinalspiel gegen die Seattle Mariners zuhause mit 4:3 und die Best-of-Seven-Serie mit demselben Resultat.

Matchwinner war George Springer. Der Outfielder schlug im 7. Inning einen Drei-Punkte-Homerun und drehte damit die Partie. Den Mariners, die zuvor nie in Rückstand gelegen hatten, gelang keine Antwort mehr. Sie müssen somit weiter auf ihre erste World-Series-Teilnahme warten.

Springer schon «ewige Nummer 3»

«Ich bin einfach nur glücklich für unser Team, unsere Stadt, unser Land», sagte der zuletzt am Knie verletzte Springer. Der 36-Jährige kommt nun auf 23 Homeruns in der Postseason, die drittmeisten in der Geschichte hinter Manny Ramirez (29) und Jose Altuve (27).

Im Final treffen die Blue Jays ab Freitag (Ortszeit) auf Titelverteidiger Los Angeles um Superstar Shohei Ohtani.