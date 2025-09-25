Als 7. Spieler in der Baseball-Geschichte schlägt der 28-Jährige in einer Saison 60 Homeruns.

«MVP! MVP!», rufen über 40'000 Fans im T-Mobile-Park in Seattle, als Cal Raleigh in der Nacht auf Donnerstag (MESZ) im 8. Inning gegen die Colorado Rockies am Schlagmal steht. Und der Catcher der Seattle Mariners liefert: Er schlägt den Ball über 389 Fuss zu seinem 60. Homerun in dieser MLB-Saison.

Raleigh stösst damit in einen nur 7 Spieler umfassenden exklusiven Klub mit Legenden wie Barry Bonds, Aaron Judge oder Babe Ruth vor. Den Rekord für einen Catcher mit den meisten Homeruns hat er längst gebrochen.

Wert von 2024 fast verdoppelt

An Raleigh als Homerun-König 2025 haben vor Saisonbeginn die wenigsten gedacht. 34 Homeruns aus der Vorsaison standen als Bestwert da für den seit 2021 in der MLB aktiven 106-kg-Mann, der den unvorteilhaften Spitznamen «Big Dumper» («dicker Hintern») erhalten hat.

Die Ehrungen in diesem Jahr – an seinem ersten All-Star-Game gewann er sogleich das Home-Run-Derby – sind dem bescheidenen Raleigh eher peinlich. Aber vielleicht erhält der aus einer Baseball-affinen Familie stammende Mann aus North Carolina ja bald einen neuen Spitznamen.