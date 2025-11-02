Erste Titelverteidigung seit 25 Jahren: Die Los Angeles Dodgers sind erneut Meister in der Major League Baseball (MLB).

Im entscheidenden 7. Spiel der World Series rang der nun neunmalige Champion die Toronto Blue Jays in einem Nervenkrimi mit 5:4 nieder. Seit Rekordmeister New York Yankees im Jahr 2000 sind die Dodgers damit das erste Team, das seinen Vorjahreserfolg wiederholen konnte.

Angeführt von Superstar Shohei Ohtani bewies Los Angeles in der Nacht zum Sonntag erneut Comeback-Qualitäten. Solo-Homeruns von Max Muncy und Miguel Rojas egalisierten einen zwischenzeitlichen 0:3-Rückstand kurz vor Schluss zum 4:4. Im Rogers Centre in Toronto brachte Catcher Will Smith Los Angeles mittels Homerun im 11. Inning auf die Siegerstrasse, ehe die Dodgers mit einem Double Play das Spiel vollends auf ihre Seite zogen.

Legende: Möge die Party beginnen Shohei Ohtani lässt es in der Garderobe krachen. imago images/Imagn Images/John E. Sokolowski

Blue Jays mit einer Hand am Pokal

Für Toronto ist es derweil eine bittere Niederlage auf den letzten Metern. Sowohl in der gesamten Finalrunde als auch im Decider hatte das kanadische MLB-Team bereits eine Hand am Pokal: Mit einer 3:2-Führung vor dem 6. Spiel hätte ein weiterer Sieg aus zwei Spielen zum ersten Titel seit 32 Jahren gereicht.