World Series in der MLB Nach fast 7 Stunden: Freeman lässt die Dodgers jubeln

Die Los Angeles Dodgers gewinnen gegen die Toronto Blue Jays den zweitlängsten World-Series-Match der Geschichte.

28.10.2025, 10:45

Die Los Angeles Dodgers sind in der World Series gegen die Toronto Blue Jays erstmals in Führung gegangen. Nach 18 Innings und fast 7 Stunden Spielzeit gewannen die Kalifornier mit 6:5 und führen in der Best-of-7-Finalserie der Major League Baseball nun mit 2:1.

Nach 7 Innings hatte es 5:5 geheissen, dann gelang es im Dodger Stadium lange Zeit keinem Team mehr, zu punkten. Für die Entscheidung sorgte Freddie Freeman kurz vor Mitternacht nach 6:39 Stunden.

Freddie Freeman wird von Mitspielern gefeiert.
Legende: Ende eines Marathonspiels Freddie Freeman wird nach seinem Homerun von seinen Teamkollegen gefeiert. Keystone/AP/DAVID J. PHILLIP

Im Dodger Stadium ging es auch schon länger

Freeman ist damit der erste Profi, der zwei World-Series-Spiele durch einen sogenannten Walk-off-Homerun entschied. Im Vorjahr war dem First Baseman gegen die New York Yankees sogar ein Walk-off-Grand-Slam gelungen, alle Bases waren beim Homerun von Mitspielern besetzt.

Das längste World-Series-Spiel fand 2018 ebenfalls im Dodger Stadium statt, auch damals war es das 3. Duell: L.A. schlug die Boston Red Sox nach 18 Innings und 7:20 Stunden 3:2.

Zwischen den Dodgers und den Blue Jays geht es schon in der Nacht auf Mittwoch mit dem 2. Duell in Los Angeles weiter.

