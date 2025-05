Die Oklahoma City Thunder erreichen in der NBA als erstes Team den Playoff-Final. Dank einem 124:94 zu Hause entscheiden sie die Halbfinal-Serie gegen die Minnesota Timberwolves 4:1 für sich.

Gilgeous-Alexander & Co. auf den Spuren der SuperSonics

Legende: Cooler Stolz Jalen Williams und Shai Gilgeous-Alexander posieren mit dem Pokal für den Western-Conference-Meister. Keystone/AP Photo/Nate Billings

Spannung kam in Spiel 5 nie auf. Die Thunder, die Nummer 1 der Qualifikation, traten dafür zu dominant auf. Sie übernahmen früh das Zepter und liessen keine Zweifel über den Ausgang der Partie aufkommen:

Nach dem 1. Viertel lag OKC 26:9 voran.

Bei Halbzeit bereits 65:32.

Erfolgreichster Werfer war einmal mehr Shai Gilgeous-Alexander. Der MVP der Regular Season hatte am Ende 32 Punkte auf seinem Konto.

Letzter Titel vor 46 Jahren

Final-Gegner werden die Indiana Pacers oder die New York Knicks sein. Die Pacers führen in der Halbfinal-Serie 3:1. Spiel 5 findet in der Nacht auf Freitag im Madison Square Garden statt.

Die Thunder stehen erstmals seit 13 Jahren und der 1:4-Niederlage gegen die Miami Heat wieder im Final. Es war damals der erste Vorstoss in die finale Serie nach dem Umzug der Franchise nach Oklahoma City. Bis 2008 war die Mannschaft in Seattle beheimatet und trat als SuperSonics an. 1979 gewannen sie den Titel und erreichten zudem 1978 und 1996 den Final.

