Das Team mit dem Genfer Clint Capela gewinnt den Viertelfinal des NBA-Cups gegen die New York Knicks 108:100.

Legende: Abgehoben Clint Capela überzeugt im Madison Square Garden nicht nur mit einem Double-Double, sondern begeistert das Publikum auch mit dem einen oder anderen sehenswerten Alley oop. Reuters/Brad Penner

Die Gäste aus dem US-Bundesstaat Georgia lagen im New Yorker Madison Square Garden mehr als die Hälfte des Spiels zurück, drehten die Partie aber im dritten Viertel und verteidigten den Vorsprung bis zum Schluss. Mit De'Andre Hunter, Trae Young und Jalen Johnson erzielten gleich drei Spieler der Hawks mehr als 20 Punkte. Clint Capela kam mit 11 Punkten und 13 Rebounds auf ein Double-Double.

Im Halbfinal trifft Atlanta am Samstag auf die Milwaukee Bucks, gegen die sich die Hawks vor einer Woche 119:104 hatten durchsetzen können. Im anderen Halbfinal treffen die Oklahoma City Thunder und die Houston Rockets aufeinander. Beide Begegnungen sowie der Final am Dienstag finden in Las Vegas statt.

Der NBA-Cup wird zum zweiten Mal durchgeführt. Das Turnier findet im Rahmen der NBA-Saison statt, die Spiele zählen mit Ausnahme des Finals auch für die Meisterschaft. Die erste Austragung im vergangenen Jahr gewannen die LA Lakers, die im Endspiel die Indiana Pacers besiegten.

