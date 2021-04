Clint Capela kehrt in der NBA mit einer überzeugenden Leistung aufs Parkett zurück. Der Genfer gewinnt mit den Atlanta Hawks 120:108 gegen die Chicago Bulls.

Am Mittwoch beim 113:131 der Hawks gegen die Memphis Grizzlies hatte Clint Capela noch wegen Achillessehnen-Beschwerden im linken Fuss pausieren müssen. Gegen die Bulls gehörte der Romand mit 22 Punkten und 10 Rebounds wieder zu den Besten seines Teams. Er hatte grossen Anteil daran, dass Atlanta die Partie nach einem 53:66-Rückstand bei Spielhälfte zu drehen vermochte.

LaVine mit 50 Punkten

In den ersten beiden Vierteln hatte auf Seiten der Bulls Zach LaVine gross aufgespielt und 39 Punkte totalisiert. Am Ende hatte der Guard 50 Punkte auf seinem Konto. Erfolgreichster Werfer der Hawks war Trae Young mit 42 Punkten. Atlanta liegt in der Eastern Conference weiterhin auf dem 5. Platz.