2. Sieg in den letzten 3 Spielen: Clint Capela und die Atlanta Hawks scheinen endlich in Form zu kommen.

Legende: Alles im Griff Clint Capela und seine Hawks bezwingen Denver um Superstar Nikola Jokic (r.). Keystone

Die Atlanta Hawks geben Gegensteuer. Nach zuletzt 8 Niederlagen in 10 Partien feierten Clint Capela und Co. gegen Denver den 2. Sieg in den letzten 3 Spielen. Die Hawks bezwangen die Nuggets zu Hause 123:115. Nachdem die Gastgeber im ersten Viertel 24:33 in Rückstand geraten waren, drehten sie auf.

Jokic unter Kontrolle

Der maximale Vorsprung betrug 22 Punkte (91:69). Capela trug 22 Zähler und 10 Rebounds zum Erfolg bei und durfte sich über sein nächstes Double-Double freuen. Bester Werfer der Hawks war mit 35 Punkten Trae Young. Die Hawks-Defensive wusste zudem Nikola Jokic unter Kontrolle zu halten. Dem Superstar der Nuggets gelangen nur 15 Punkte. Für Atlanta war es im 30. Saisonspiel der 13. Sieg.