Am 16. April jährt sich der Rücktritt von Michael Jordan zum 17. Mal. Am selben Datum 7 Jahre früher stellte er mit Chicago eine Bestmarke auf.

Legende: Gilt als grösster NBA-Spieler der Geschichte Michael Jordan imago images

Die Chicago Bulls der Saison 1995/96 gelten noch heute als das beste Team in der Geschichte der NBA. Angeführt von Superstar Michael Jordan und Rebound-Spezialist Dennis Rodman knackten die Bulls als erste Mannschaft die 70-Siege-Marke in der Regular Season (72 Siege, 10 Niederlagen).

Während dieser Meilenstein 2015/16 von den Golden State Warriors übertrumpft wurde (73-9), hält die Chicago-Truppe von 1995/96 mit 87-13 bis heute den Rekord für die beste Gesamtsaisonbilanz (Regular Season und Playoffs).

«Air Jordan» sagt definitiv «Goodbye»

Dem NBA-Meistertitel 1996 liessen Jordan und die Bulls 2 weitere Triumphe folgen. Nach seinem 2. zwischenzeitlichen Rücktritt kehrte «Air Jordan» 2001 ein letztes Mal in die NBA zurück. Mit Washington gelang dem in die Jahre gekommenen Ausnahmekönner aber kein Coup mehr. Am 16. April 2003 hängte Jordan seine Basketballschuhe definitiv an den Haken.

Sein eindrückliches Palmarès: