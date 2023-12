In der Nacht auf Heiligabend sind in der NBA gleich 2 Bestmarken egalisiert worden.

2 Rekorde in der NBA

Legende: Rekord und Niederlage Trae Young. Imago/Erik S. Lesser

Trae Young hat in der NBA eine 59 Jahre alte Bestmarke von Oscar Robertson egalisiert. Der Spielmacher der Atlanta Hawks brillierte bei der 119:125-Heimniederlage gegen die Memphis Grizzlies mit 30 Punkten und 13 Assists, womit ihm zum 7. Mal in Folge mindestens 30 Zähler und 10 Assists in einer Partie gelangen. Dies hatte bislang nur Robertson geschafft (Dezember 1964 bis Januar 1965).

Youngs Teamkollege Clint Capela präsentierte sich ebenfalls in guter Verfassung und liess sich 20 Punkte und 12 Rebounds gutschreiben. Mehr Zähler hatte der Genfer Center in dieser Saison bislang noch nie erzielt.

Detroit historisch schlecht

Eine Bestmarke der wenig erstrebenswerten Art egalisierten die Detroit Pistons. Das 115:126 bei den Brooklyn Nets war die 26. Niederlage in Serie. Damit sind die Pistons nun offiziell ebenso schlecht wie die Cleveland Cavaliers 2010/11 und die Philadelphia 76ers 2013/14, welche in einer einzelnen Saison auch 26 Mal am Stück verloren hatten.

Saisonübergreifend halten die 76ers zudem die längste Niederlagen-Serie überhaupt mit 28 Partien am Stück (im Jahr 2015).