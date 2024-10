Legende: Steht wohl kurz vor seinem NBA-Debüt Kyshawn George. Getty Images/Minas Panagiotakis

Wenn in knapp zwei Wochen die NBA-Saison eröffnet wird, stehen die Chancen gut, dass neben Clint Capela (Atlanta Hawks) ein zweiter Schweizer in der besten Basketball-Liga der Welt dabei sein wird: Kyshawn George. Zwar verloren die Washington Wizards das Vorbereitungsspiel gegen die New York Knicks mit 117:94 relativ deutlich. Der 20-jährige Walliser liess dabei aber mit einer beeindruckenden Leistung aufhorchen.

George kam von der Bank und erhielt im Madison Square Garden 21 Minuten Spielzeit, in denen er 14 Punkte realisierte. Ausserdem gelangen ihm 4 Rebounds sowie 3 Blocks. Seine Leistung wurde von Walt Frazier, dem ehemaligen Star der Knicks, gelobt: «Dieser Junge war wirklich sehr, sehr beeindruckend», so der frühere Point Guard über den jungen Schweizer.

George war beim letzten NBA-Draft an 24. Stelle von den Knicks gezogen worden, ehe er an Washington abgegeben wurde. Die Wizards eröffnen ihre Saison am 24. Oktober mit einem Heimspiel gegen den amtierenden Meister Boston. Vieles deutet darauf hin, dass George dann zu seinem Debüt in der NBA kommen wird.