Die Texaner gewinnen in der NBA bei den Memphis Grizzlies. Sefoloshas Utah verliert.

3. Sieg in Folge

Die Houston Rockets setzten sich in Memphis mit 105:97 durch. Capela gelang mit 26 Punkten und 10 Rebounds bereits sein 20. Double-Double in dieser Saison. James Harden schaffte mit 32 Punkten, 12 Rebounds und 10 Assists sein 2. Triple-Double in Folge. Houston weist nach 28 Saisonspielen 14 Siege und 14 Niederlagen auf.

Sefolosha punktelos

Thabo Sefolosha und Utah kassierten in Orlando bereits die 3. Niederlage in den letzten 4 Spielen (89:96). Sefolosha stand während 13 Minuten auf dem Parkett, brachte aber keinen Punkt zustande. Die Partie fand in Mexiko City statt.

Einen schönen 128:100-Erfolg feierten die Los Angeles Lakers bei den Charlotte Hornets. Sowohl LeBron James (24 Punkte, 12 Rebounds, 11 Assists) als auch Lonzo Ball (16/10/10) liessen sich Triple-Doubles notieren.